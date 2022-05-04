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55 минут назад

Крупный пожар в промзоне российского города попал на видео

Lenta.ru

Очевидцы засняли крупный пожар в промзоне Дзержинска Нижегородской области. Видеоролик с места событий опубликован в Telegram-канале Ni Mash.

На опубликованных кадрах видны метровые языки пламени с шоссе. Прилегающие к промзоне в российском городе объекты окутывает сизо-черный дым.

По сведениям издания, к месту пожара уже направлены региональные бригады МЧС. Сведений о пострадавших пока нет.

Причиной пожара в промзоне стало возгорание цистерны. Пламя появилось на территорию завода «Капролактам», занимающегося производством окиси этилена и гликолей, пишет Telegram-канал.

Ранее в Курганской области сняли на видео мощный пожар вдоль трассы.

На кадрах, снятых в ночное время, видно полыхающий лес, который располагается вдоль трассы, из-за пожара небо темно-оранжевое. Видеоролик заканчивается тем, что автор видео проезжает на автомобиле часть трассы, где из-за пожара ухудшена видимость, на асфальте лежат искры.

Происшествия,Видео,
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