Очевидцы засняли крупный пожар в промзоне Дзержинска Нижегородской области. Видеоролик с места событий опубликован в Telegram-канале Ni Mash.

На опубликованных кадрах видны метровые языки пламени с шоссе. Прилегающие к промзоне в российском городе объекты окутывает сизо-черный дым.

По сведениям издания, к месту пожара уже направлены региональные бригады МЧС. Сведений о пострадавших пока нет.

Причиной пожара в промзоне стало возгорание цистерны. Пламя появилось на территорию завода «Капролактам», занимающегося производством окиси этилена и гликолей, пишет Telegram-канал.

Ранее в Курганской области сняли на видео мощный пожар вдоль трассы.