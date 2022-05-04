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25 минут назад

Москвич с пистолетом решил ограбить пассажира метро. Видео

Александр Кузьмин

В Москве в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовные дела. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения с пистолетом попытался ограбить пассажира метро в подуличном переходе на станции «Петровско-Разумовская».

Злоумышленник демонстрировал окружающим оружие и выстрелил в пол. Угрожая пистолетом, он также потребовал у 22-летнего пассажира отдать ему денежные средства и мобильный телефон. Потерпевший смог скрыться с места ЧП.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. Как позже было установлено имевшееся при нем оружие было охолощенным и не относится к категории огнестрельного. В отношении москвича возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», а также ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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