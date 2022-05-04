Москвич с пистолетом решил ограбить пассажира метро. Видео

В Москве в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовные дела. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения с пистолетом попытался ограбить пассажира метро в подуличном переходе на станции «Петровско-Разумовская».
Злоумышленник демонстрировал окружающим оружие и выстрелил в пол. Угрожая пистолетом, он также потребовал у 22-летнего пассажира отдать ему денежные средства и мобильный телефон. Потерпевший смог скрыться с места ЧП.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. Как позже было установлено имевшееся при нем оружие было охолощенным и не относится к категории огнестрельного. В отношении москвича возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», а также ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».