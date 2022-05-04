В России пьяный полицейский зарезал своего отца и уснул рядом с ним

В Подмосковье пьяный прапорщик полиции зарезал своего отца. Об этом в среду 4 мая, сообщает «МК».

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По данным издания, все произошло в Лобне вечером во вторник, 3 мая: 51-летняя женщина, вернувшись домой, обнаружила супруга мертвым. У мужчины было ножевое ранение шеи. В квартире на тот момент находились двое внуков погибшего возрастом 3 и 6 лет, а также 30-летний сын, который спал.

По предварительным данным отец и сын выпивали вместе, в какой-то момент они поссорились, и мужчина ударил отца ножом. Вскоре после этого он уснул. Задержанный служит прапорщиком в полиции, до этого работал в изоляторе временного содержания ОМВД Лобни. Возбуждено уголовное дело.