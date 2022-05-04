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11 минут назад

Пьяный полицейский зарезал своего отца в Подмосковье

Lenta.ruиещё 1

В Подмосковье пьяный прапорщик полиции зарезал своего отца. Об этом в среду 4 мая, сообщает «МК».

В России пьяный полицейский зарезал своего отца и уснул рядом с ним
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, все произошло в Лобне вечером во вторник, 3 мая: 51-летняя женщина, вернувшись домой, обнаружила супруга мертвым. У мужчины было ножевое ранение шеи. В квартире на тот момент находились двое внуков погибшего возрастом 3 и 6 лет, а также 30-летний сын, который спал.

По предварительным данным отец и сын выпивали вместе, в какой-то момент они поссорились, и мужчина ударил отца ножом. Вскоре после этого он уснул. Задержанный служит прапорщиком в полиции, до этого работал в изоляторе временного содержания ОМВД Лобни. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области Нижнесергинского района следствие предъявило россиянину обвинение в убийстве жены и ее любовника после вечеринки. Следствие считает, что в ночь на 29 апреля он из ревности несколько раз ударил ножом любовника жены после того, как застал их вместе на утро после вечеринки.

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