Опубликовано видео спасения упавших в расщелину туристов в Туве

В горах Тувы туристы провалились в расщелину. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео спасения людей.
Группа из 17 школьников в сопровождении трех взрослых двигалась из села Шуй-Аксы до горы Цаган-Шибету. 14-летний подросток и руководитель группы не заметили под снегом расщелину и упали в нее. Другие альпинисты подали сигнал бедствия и вызвали МЧС.
«При спуске с горы в расщелину, покрытую снегом, упал помощник руководителя тургруппы и школьник 14 лет. Ребенка из-под снега вытащил сам взрослый пострадавший. Самостоятельно выбраться из снежного плена пострадавшие не смогли. Им на помощь из столицы Тувы вылетел вертолет санавиации МИ-8 со спасателями и медиками на борту. Также на помощь выдвинулись опытные альпинисты из другой тургруппы, находившейся поблизости от места происшествия», – указано в сообщении регионального МЧС.