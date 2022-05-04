Опубликовано видео спасения упавших в расщелину туристов в Туве

«При спуске с горы в расщелину, покрытую снегом, упал помощник руководителя тургруппы и школьник 14 лет. Ребенка из-под снега вытащил сам взрослый пострадавший. Самостоятельно выбраться из снежного плена пострадавшие не смогли. Им на помощь из столицы Тувы вылетел вертолет санавиации МИ-8 со спасателями и медиками на борту. Также на помощь выдвинулись опытные альпинисты из другой тургруппы, находившейся поблизости от места происшествия», – указано в сообщении регионального МЧС.