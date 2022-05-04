На Камчатке произошел выброс пепла из Карымского вулкана

Вулкан Карымский на востоке Камчатского края выбросил пепловый столб на высоту до 2,5 км, сообщает в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
"Продолжается умеренная активность вулкана. Спутниковые данные показали, что взрывы выбросили пепел на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Облако пепла размером 6 на 10 км сдвинулось к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, выброс пепла может повлиять на международные авиарейсы и низколетящие самолеты.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1 486 м.