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22 минуты назад

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 км

ТАСС

Вулкан Карымский на востоке Камчатского края выбросил пепловый столб на высоту до 2,5 км, сообщает в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

На Камчатке произошел выброс пепла из Карымского вулкана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продолжается умеренная активность вулкана. Спутниковые данные показали, что взрывы выбросили пепел на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Облако пепла размером 6 на 10 км сдвинулось к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, выброс пепла может повлиять на международные авиарейсы и низколетящие самолеты.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1 486 м.

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