На Камчатке произошел выброс пепла из Карымского вулкана

"Продолжается умеренная активность вулкана. Спутниковые данные показали, что взрывы выбросили пепел на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Облако пепла размером 6 на 10 км сдвинулось к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.