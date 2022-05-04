СМИ сообщили о жертвах обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) нефтебазы в Макеевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела ВСУ на нефтебазе в Макеевке произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая», — добавили в штабе территориальной обороны ДНР. На место выехали специальные службы.

Напомним, что по информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, в 08:41 мск по нефтебазе выпустили один снаряд калибром 122 мм. Обстрел подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. На видеозаписях с места происшествия видно, что в небо поднимается большой черный столб дыма.