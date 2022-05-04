Пьяный пассажир устроил стрельбу в московском метро

Сотрудники полиции Москвы задержали пьяного пассажира метро, который в переходе станции "Петровско-Разумовская" с пистолетом вымогал деньги и телефон у мужчины, а также устроил стрельбу. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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"По имеющейся информации, в подуличном переходе станции метро "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии был замечен пассажир, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подходил к пассажирам, демонстрируя пистолет. В какой-то момент злоумышленник из хулиганских побуждений выстрелил в пол", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Также установлено, что подозреваемый, угрожая пистолетом, потребовал у 22-летнего молодого человека отдать ему мобильный телефон и деньги.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции пресекли противоправное деяние и задержали злоумышленника", - добавили в главке.