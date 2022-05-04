СМИ: взрыв прогремел на нефтебазе в ДНР

Мощный взрыв произошел на территории Донецкой народной республики в Макеевке. Как сообщает РИА Новости, загорелась нефтебаза в районе Новорабочего поселка.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущен 1 снаряд калибром 122 мм», — рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщает ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин подтвердил обстрел со стороны ВСУ, заявив, что снаряд попал в район нефтебазы.
На видеозаписях с места происшествия видно, что в небо поднимается большой черный столб дыма.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».