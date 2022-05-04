СМИ: взрыв прогремел на нефтебазе в ДНР

Мощный взрыв произошел на территории Донецкой народной республики в Макеевке. Как сообщает РИА Новости, загорелась нефтебаза в районе Новорабочего поселка.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущен 1 снаряд калибром 122 мм», — рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщает ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин подтвердил обстрел со стороны ВСУ, заявив, что снаряд попал в район нефтебазы.

На видеозаписях с места происшествия видно, что в небо поднимается большой черный столб дыма.