Суд конфисковал имущество строившего резиденцию Путина миллиардера

Хамовнический суд Москвы принял решение о конфискации имущества главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по иску Генеральной прокуратуры. Об этом пишет газета «Коммерсант».

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В ходе судебного разбирательства было выявлено, что Михальченко, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) России, получал бюджетные средства в рамках госконтрактов. Таким образом он обогатил себя и подконтрольных ему людей.

В результате суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб. с банковских счетов ООО «Центрфинанс», ключевой структуры «Форума».

Напомним, Дмитрий Михальченко был задержан в марте 2016 года. Изначально бизнесмену вменили контрабанду и приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии. Также бизнесмена обвинили в организации преступного сообщества.