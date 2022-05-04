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16 минут назад

Суд конфисковал имущество российского миллиардера Михальченко

Елена Прошина

Хамовнический суд Москвы принял решение о конфискации имущества главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по иску Генеральной прокуратуры. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Суд конфисковал имущество строившего резиденцию Путина миллиардера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе судебного разбирательства было выявлено, что Михальченко, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) России, получал бюджетные средства в рамках госконтрактов. Таким образом он обогатил себя и подконтрольных ему людей.

В результате суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб. с банковских счетов ООО «Центрфинанс», ключевой структуры «Форума».

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Напомним, Дмитрий Михальченко был задержан в марте 2016 года. Изначально бизнесмену вменили контрабанду и приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии. Также бизнесмена обвинили в организации преступного сообщества.

Летом 2021 года у принадлежащим Михальченко структурам был изъят в доход государства питерский порт Бронка.

Происшествия,Дмитрий Михальченко,ИК Форум,ФСО России,
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