В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за разговора на русском языке

Инцидент произошел в Бруклине. Один из баров стал местом разногласий между двумя мужчинами. Украинец напал на соотечественника, посчитав, что он является русским. И все потому, что он общался на русском языке, а также прозвучал аргумент, что он и “выглядел как русский”. Об этом случае написало издание The New York Post.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подчеркивается, что пострадавший неслучайно оказался в баре. Он присоединился к празднованию дня рождения друга. Сам он проживал когда-то на востоке Украины, где и был рожден. За столик к компании подсел незнакомый мужчина. Он обратился с оскорблениями, думая, что перед ним россиянин. Во время общения он решил не верить тому факту, что он разговаривает с украинцем, и выдвинул требование подтвердить, что тот украинец.

Итогом разговора на повышенных тонах стал удар разбитой бутылкой. Пострадавший обратился к медикам за помощью.