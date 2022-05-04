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49 минут назад

В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за общения на русском языке

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Инцидент произошел в Бруклине. Один из баров стал местом разногласий между двумя мужчинами. Украинец напал на соотечественника, посчитав, что он является русским. И все потому, что он общался на русском языке, а также прозвучал аргумент, что он и “выглядел как русский”. Об этом случае написало издание The New York Post.

В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за разговора на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подчеркивается, что пострадавший неслучайно оказался в баре. Он присоединился к празднованию дня рождения друга. Сам он проживал когда-то на востоке Украины, где и был рожден. За столик к компании подсел незнакомый мужчина. Он обратился с оскорблениями, думая, что перед ним россиянин. Во время общения он решил не верить тому факту, что он разговаривает с украинцем, и выдвинул требование подтвердить, что тот украинец.

Итогом разговора на повышенных тонах стал удар разбитой бутылкой. Пострадавший обратился к медикам за помощью.

Представители полиции рассказали, что тот, кто напал уже арестован. Ему предъявили обвинение по 2 пунктам, сообщает РИА Новости.

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