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1 час назад

Попытка девушки сбежать из дома по простыням попала на видео

Александр Кузьмин

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка сорвалась с высоты 6 этажа, убегая от опекуна через окно по канату из простыней. Видео появилось в telegram-канале «Mash».

На кадрах видно, как девушка аккуратно вылезает из окна, держась за сделанный из простынок канат. Через несколько мгновений она срывается и падает на землю.

Сообщается, что петербурженка со множественными переломами находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция начала проверку по данному факту.

Причиной такого необдуманного поступка стал конфликт с опекуном, который посадил девушку под домашний арест.

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