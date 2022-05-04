Попытка девушки сбежать из дома по простыням попала на видео

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка сорвалась с высоты 6 этажа, убегая от опекуна через окно по канату из простыней. Видео появилось в telegram-канале «Mash».

На кадрах видно, как девушка аккуратно вылезает из окна, держась за сделанный из простынок канат. Через несколько мгновений она срывается и падает на землю.

Сообщается, что петербурженка со множественными переломами находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция начала проверку по данному факту.