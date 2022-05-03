При пожаре в Мытищах погибли двое граждан Киргизии

Двое граждан Киргизии погибли в результате пожара в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что граждане Киргизии пытались спасти мужчину, который просил помощи из окна горящей квартиры.
«Они поехали на лифте, но тот остановился, и они отравились продуктами горения. Хозяин квартиры выпал из окна и погиб», — уточнил источник.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах. Также в результате возгорания 15 человек отравились угарным газом.
Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил источник в экстренных службах.