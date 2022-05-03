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2 часа назад

В Туве спасли двух туристов, провалившихся в расщелину в горах

ТАССиещё 2

Двое туристов провалились в расщелину в горах Тувы, их спасли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В Туве спасли двух туристов
Фото: ТАССТАСС

"3 мая в Бай-Тайгинском районе Тувы во время туристического похода в горную расщелину с глубоким снегом провалились два человека. Силами альпинистов пострадавшие были вызволены из расщелины", - сказали в ведомстве.

Туристы входили в группу из 20 человек, включая 17 школьников. Их маршрут пролегал из села Шуй-Аксы до горы Цаган-Шибету и обратно, и был зарегистрирован в МЧС. В расщелину, замаскированную снегом, упал помощник руководителя туристической группы и школьник 14 лет. Последнего вытащил сам пострадавший. На помощь туристам выдвинулись опытные альпинисты, и вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медиками. На борту специалисты оказали пострадавшим первую помощь и передали их в больницу после прибытия в Кызыл.

Происшествия,МЧС России,
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