В Туве спасли двух туристов

"3 мая в Бай-Тайгинском районе Тувы во время туристического похода в горную расщелину с глубоким снегом провалились два человека. Силами альпинистов пострадавшие были вызволены из расщелины", - сказали в ведомстве.

Туристы входили в группу из 20 человек, включая 17 школьников. Их маршрут пролегал из села Шуй-Аксы до горы Цаган-Шибету и обратно, и был зарегистрирован в МЧС. В расщелину, замаскированную снегом, упал помощник руководителя туристической группы и школьник 14 лет. Последнего вытащил сам пострадавший. На помощь туристам выдвинулись опытные альпинисты, и вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медиками. На борту специалисты оказали пострадавшим первую помощь и передали их в больницу после прибытия в Кызыл.