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23 минуты назад

Названа причина пожара в доме в Мытищах

ТАСС

Неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве причины пожара в жилом доме в Мытищах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Названа причина крупного пожара в подмосковном доме
Фото: ТАССТАСС

"Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, эта версия изучается", - сказал собеседник агентства.

Во вторник днем на 4-м этаже жилого девятиэтажного дома - бывшего общежития - в Мытищах произошел пожар. Его площадь составила 80 кв. м, он был потушен. В результате возгорания погибли трое мужчин, сообщили в областном ГСУ СК РФ.

Воробьев сообщил о "большом пожаре" в Мытищах

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, один получил тяжелые травмы, еще 15 человек пострадали, отравившись продуктами горения. Также были спасены восемь человек. Следователи и прокуратура начали свои проверки по факту случившегося.

Происшествия,Следственный комитет,Правительство московской области,
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