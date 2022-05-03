Названа причина крупного пожара в подмосковном доме

Неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве причины пожара в жилом доме в Мытищах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, эта версия изучается", - сказал собеседник агентства.

Во вторник днем на 4-м этаже жилого девятиэтажного дома - бывшего общежития - в Мытищах произошел пожар. Его площадь составила 80 кв. м, он был потушен. В результате возгорания погибли трое мужчин, сообщили в областном ГСУ СК РФ.