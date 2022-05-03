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1 час назад

В Тункинском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

ТАСС

Лесной пожар Тункинском районе Бурятиине угрожает населенным пунктам. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

В районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: ТАССТАСС

"На территории Тункинского района введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Отделу по ГО и ЧС Тункинского района дано поручение организовать работу сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ведомстве.

В Тункинском национальном парке вблизи улуса Тагархай несколько дней действует лесной пожар на общей площади 950 га, из них 350 га пройдено верховным пожаром.

"Второго мая из-за порывистого ветра и жаркой погоды низовой пожар местами переходил в верховой. Распространение пожара в восточную сторону удалось остановить только вечером 2 мая путем прокладки минполосы вдоль лесной дороги на расстоянии 7 км от Тагархая", - уточнили в администрации Тункинского района.

В настоящее время угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, подчеркнули в РАЛХ.

В работе по тушению крупного пожара привлечены специалисты федеральных ведомств - 390 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 25 единиц техники.

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