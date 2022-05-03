Десятки тысяч жителей Архангельской области оказались отрезаны от «большой земли»

Затопление моста через реку Чусу привело к тому, что около 28 тыс. жителей Пинежского и Мезенского районов Архангельской области временно остались без автомобильного сообщения. Проезд транспорта по дороге Архангельск - Мезень закрыт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр управления движением «Архангельскавтодора».
«Затоплен мост через Чусу. Уровень воды достаточно высокий, вода продолжает прибывать. Стоят запрещающие знаки. Проезда нет», - заявили в центре.
В гидрологическом бюллетене, опубликованном на сайте Севгидромета, сообщается, что уровень воды существенно повысился.
«Уровень воды по г/п Кузомень (59 км от устья) в 08:00 мск 3 мая на 133 см превысил отметку 450 см, при которой происходит затопление мостов через реки Чуса, Чуплега, Тиньга, затопление участка автодороги Архангельск - Пинега - Мезень на 143 км», - указывается в бюллетене.
Отмечается, что в Пинежском районе проживает около 20 тыс. человек. Население Мезенского района составляет порядка 8 тыс. человек. На районных складах подготовлен запас продуктов и товаров первой необходимости.