Десятки тысяч жителей Архангельской области оказались отрезаны от «большой земли»

Затопление моста через реку Чусу привело к тому, что около 28 тыс. жителей Пинежского и Мезенского районов Архангельской области временно остались без автомобильного сообщения. Проезд транспорта по дороге Архангельск - Мезень закрыт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр управления движением «Архангельскавтодора».