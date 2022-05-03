Очевидец падения детей с шестого этажа в Ногинске раскрыл подробности происшествия

«Стояли через дорогу с другом, краем глаза увидел, что что-то упало, понял, что ребенок. Подбежали мы вдвоем, мимо ребята проходили, и еще ребята в машине сидели, то есть нас человек 7-8 подбежало. Пока осматривали одного, посмотрели наверх – там еще один ребенок вылезает, младший. Соответственно, он провисел секунд 10 на подоконнике. Не успели сориентироваться, я куртку только успел снять, хотел растянуть с ребятами, на куртку попробовать поймать. Он в этот момент сорвался, рядом со мной парень стоял, на грудь его поймал. Отец в магазин на 5-10 минут вышел, продукты купить. Мама на работе была. У них окна притом, насколько я сейчас уже знаю, все заблокированы, кроме одного. И дети каким-то образом по батарее залезли на подоконник. Семья благополучная, все хорошо, но вот стечение обстоятельств такое», — рассказал он.