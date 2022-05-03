Очевидец падения детей с шестого этажа в Ногинске раскрыл подробности происшествия

Вечером 2 мая в подмосковном Ногинске двое детей, двух и четырех лет, выпали из окна шестого этажа, их ловили прохожие. В беседе с «Газетой.Ru» один из очевидцев ЧП Александр Сизов рассказал, что отец детей вышел на несколько минут в магазин, а мать была на работе. По его словам, у семьи в квартире заблокированы все окна, кроме одного, дети залезли на него по батарее.
«Стояли через дорогу с другом, краем глаза увидел, что что-то упало, понял, что ребенок. Подбежали мы вдвоем, мимо ребята проходили, и еще ребята в машине сидели, то есть нас человек 7-8 подбежало. Пока осматривали одного, посмотрели наверх – там еще один ребенок вылезает, младший. Соответственно, он провисел секунд 10 на подоконнике. Не успели сориентироваться, я куртку только успел снять, хотел растянуть с ребятами, на куртку попробовать поймать. Он в этот момент сорвался, рядом со мной парень стоял, на грудь его поймал. Отец в магазин на 5-10 минут вышел, продукты купить. Мама на работе была. У них окна притом, насколько я сейчас уже знаю, все заблокированы, кроме одного. И дети каким-то образом по батарее залезли на подоконник. Семья благополучная, все хорошо, но вот стечение обстоятельств такое», — рассказал он.
Сизов отметил, что дети сейчас находятся в детском отделении больницы в Люберцах с черепно-мозговыми травмами и ушибами.
Друг Александра Дмитрий Куликов, который также принимал участие в спасении малышей, добавил, что отец детей, вернувшийся из магазина, «не растерялся», быстро собрал необходимые документы и поехал с детьми в больницу.
«Папаша пришел из магазина, естественно, матом на него орал я: «Беги домой, собирай вещи и документы, едет скорая помощь». Он не растерялся, оперативно все собрал и успел выбежать, как раз, когда детки были в скорой помощи и поехали в Ногинское ЦРБ», — пояснил он.
Вчера вечером в Telegram-канале Mash было опубликовано видео, на котором двое маленьких детей выпали из окна шестого этажа на улице Дмитрия Михайлова в Ногинске и выжили. В СК по Московской области начали проверку после случившегося.