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50 минут назад

Появились подробности убийства 26-летнего хоккеиста в челябинском кафе

Илья Родин

В поселке Бреды Челябинской области после ссоры в кафе застрелили 26-летнего хоккеиста местного клуба «Колос» Николая Шарова. Об этом пишет издание «ЧелябинскСегодня» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Появились подробности убийства 26-летнего хоккеиста в челябинском кафе
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что рано утром 2 мая в дежурную часть ОМВД России по Брединскому району поступило тревожное сообщение о стрельбе в баре. На место происшествия экстренно прибыла следственно-оперативная группа, а также начальник территориального отдела.

«Личный состав полиции был ориентирован на поиски злоумышленника. В результате принятых мер сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан через несколько часов, у него изъято незарегистрированное ружье и патроны к нему», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили также, что подозреваемый в настоящее время находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Задержанный выпрыгнул с четвертого этажа, пытаясь сбежать

Издание 74.RU привело дополнительные подробности происшедшего. Журналисты рассказали, что преступление произошло ночью 2 мая в баре «Перекресток».

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Владимир Шишков уточнил, что в «ходе распития спиртного двое местных жителей, знакомых между собой, поссорились. После этого один из них ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и произвел в потерпевшего выстрелы, оказавшиеся смертельными».

Происшествия,Владимир Шишков,Следственный комитет,
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