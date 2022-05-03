Появились подробности убийства 26-летнего хоккеиста в челябинском кафе

В поселке Бреды Челябинской области после ссоры в кафе застрелили 26-летнего хоккеиста местного клуба «Колос» Николая Шарова. Об этом пишет издание «ЧелябинскСегодня» со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Отмечается, что рано утром 2 мая в дежурную часть ОМВД России по Брединскому району поступило тревожное сообщение о стрельбе в баре. На место происшествия экстренно прибыла следственно-оперативная группа, а также начальник территориального отдела.
«Личный состав полиции был ориентирован на поиски злоумышленника. В результате принятых мер сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан через несколько часов, у него изъято незарегистрированное ружье и патроны к нему», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили также, что подозреваемый в настоящее время находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Издание 74.RU привело дополнительные подробности происшедшего. Журналисты рассказали, что преступление произошло ночью 2 мая в баре «Перекресток».
Старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Владимир Шишков уточнил, что в «ходе распития спиртного двое местных жителей, знакомых между собой, поссорились. После этого один из них ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и произвел в потерпевшего выстрелы, оказавшиеся смертельными».