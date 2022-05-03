Хоккеиста расстреляли в одном из кафе Челябинска

«Убийство произошло рано утром в баре „Перекресток“ в селе Бреды. В ходе распития спиртного двое местных жителей, которые были знакомы между собой, поссорились. После этого один из них ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов в потерпевшего, оказавшихся смертельными. Подозреваемый задержан», — рассказал Владимир Шишков.