В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
29 минут назад

В челябинском кафе расстреляли хоккеиста

Ura.Ru

В Брединском районе (Челябинская область) 2 мая в кафе был убит несколькими выстрелами из ружья 26-летний мужчина. Информацию об этом URA.RU подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Владимир Шишков. Как сообщают пользователи соцсетей, погибший был игроком местной хоккейной команды.

Хоккеиста расстреляли в одном из кафе Челябинска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Убийство произошло рано утром в баре „Перекресток“ в селе Бреды. В ходе распития спиртного двое местных жителей, которые были знакомы между собой, поссорились. После этого один из них ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов в потерпевшего, оказавшихся смертельными. Подозреваемый задержан», — рассказал Владимир Шишков.

В отношении ранее судимого 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Разборки в столичном метро попали на видео

Как пишут пользователи группы «Подслушано в Брединском районе» в соцсети «ВКонтакте», погибший Николай Шаров был хоккеистом местной команды «Колос». Его друзья объявили 2 мая днем памяти.

Происшествия,Владимир Шишков,Следственный комитет,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители