На трассе на Урале ввели ограничения из-за пожаров

«В связи с ограничением видимости дороги на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган с 323 по 331 километры (район Иковка — Чашинский) организовано реверсивное движение транспорта», — написано в информации на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».