В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
51 минуту назад

На трассе Екатеринбург — Курган ввели ограничения из-за пожаров

Ura.Ru

На федеральной трассе ЕкатеринбургКурган вновь ввели ограничения из-за разбушевавшихся пожаров вдоль проезжей части. Сообщает ГИБДД Курганской области.

На трассе на Урале ввели ограничения из-за пожаров
Фото: МЧС РФМЧС РФ

«В связи с ограничением видимости дороги на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган с 323 по 331 километры (район Иковка — Чашинский) организовано реверсивное движение транспорта», — написано в информации на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Лесной пожар приблизился к жилым домам в Хакассии

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют жителям региона, которые планируют в ближайшее ехать на машине в Свердловскую область, заранее продумать пути объезда. Либо воздержаться от поездки.

Ранее URA.RU сообщало, что первого мая трасса Курган — Екатеринбург из-за пожаров была перекрыта. В связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов организовано реверсивное движение транспорта.

Происшествия,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители