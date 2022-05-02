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51 минуту назад

Неизвестные расстреляли оленей в тундре в ЯНАО

Ura.Ru

В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили 9 убитых северных оленей. Позже было обнаружено еще 3 созревших эмбриона, сообщают в социальных сетях региона со ссылкой на службу охраны биоресурсов Ямала.

Неизвестные расстреляли оленей в тундре в ЯНАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЧП произошло в 138 километрах на юго-восток от поселка Тазовский. Отстрел производился негуманным, варварским, способом — в рогачей стреляли дробью из гладкоствольного оружия, не позволяя животным мгновенно умереть», — передают слова ведомства в социальных сетях.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. С места происшествия изъяты шкуры оленей, проводится проверка.

Стоит отметить, что охота на северных оленей запрещена. Кроме того, сейчас в стадах время отела.

Это уже не первое происшествие с оленями в регионе. Ранее в ЯНАО на Ямбургском месторождении неизвестный задавил на вездеходе «Трекол» стадо оленей.

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