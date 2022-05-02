В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
22 минуты назад

В Москве мужчину обманули при обмене 16 млн рублей на доллары

Елена Прошина

В Москве мужчина стал жертвой мошенника, который под видом сотрудника отделения банка похитил у него 16 млн рублей. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 30 апреля в отделении банка на Зубовском бульваре.

В Москве мужчину обманули при обмене 16 млн рублей на доллары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне москвичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и назначил ему встречу на обмен. Гражданин прибыл в отделение финансовой организации и отдал накопленные родителями деньги мужчине, который якобы должен был провести обмен валюты. Пока обманутый москвич ждал свои средства, мошенник скрылся из здания с деньгами.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Напомним, что 24 апреля произошел аналогичный случай в одном из московских валютных обменников. Кассир финансовой организации похитила у клиента более 1 млн рублей и сбежала с деньгами через запасной выход. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители