В Москве мужчину обманули при обмене 16 млн рублей на доллары

В Москве мужчина стал жертвой мошенника, который под видом сотрудника отделения банка похитил у него 16 млн рублей. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 30 апреля в отделении банка на Зубовском бульваре.

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Накануне москвичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и назначил ему встречу на обмен. Гражданин прибыл в отделение финансовой организации и отдал накопленные родителями деньги мужчине, который якобы должен был провести обмен валюты. Пока обманутый москвич ждал свои средства, мошенник скрылся из здания с деньгами.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.