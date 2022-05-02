В Москве мужчину обманули при обмене 16 млн рублей на доллары

В Москве мужчина стал жертвой мошенника, который под видом сотрудника отделения банка похитил у него 16 млн рублей. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 30 апреля в отделении банка на Зубовском бульваре.
Накануне москвичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и назначил ему встречу на обмен. Гражданин прибыл в отделение финансовой организации и отдал накопленные родителями деньги мужчине, который якобы должен был провести обмен валюты. Пока обманутый москвич ждал свои средства, мошенник скрылся из здания с деньгами.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
Напомним, что 24 апреля произошел аналогичный случай в одном из московских валютных обменников. Кассир финансовой организации похитила у клиента более 1 млн рублей и сбежала с деньгами через запасной выход. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».