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23 минуты назад

Возросло число погибших на пороховом заводе в Перми

Елена Прошина

Число погибших в результате возгорания на пороховом заводе в Перми возросло до трех человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Возросло число погибших на пороховом заводе в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вечером 1 мая на производственном участке №12 Пермского порохового завода загорелась продукция. В результате пострадали три человека. Одна из сотрудниц скончалась на месте, вторая по дороге в больницу.

Третью пострадавшую с ожогами 99% тела доставили в реанимацию. Медики боролись за ее жизнь, но все же не смогли спасти. Она скончалась сегодня.

Агентство напомнило, что завод выпускает большой спектр военной продукции. В частности, изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч».

Пермское издание 59.ru сообщило, что подобные случаи на предприятии уже были. В 2021 году произошел взрыв после возгорания склада со спецпродукцией. Пострадали три человека.

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