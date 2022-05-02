Сообщение о минировании поступило в Мурманский порт

Анонимный звонок с сообщением о минировании поступил в Мурманский морской торговый порт, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Неизвестный позвонил в Мурманский морской торговый порт [и сообщил] о том, что здание заминировано", - сказал собеседник агентства.

АО "Мурманский морской торговый порт" является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации. Ранее житель Хакасии солгал, что заминировал банк, из-за блокировки своей карты. На злоумышленника завели уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Возможным наказанием является тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет. Накануне Министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон.