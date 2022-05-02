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32 минуты назад

В Москве у мужчины похитили 16 миллионов рублей под предлогом обмена на доллары

Мослента

В Москве у мужчины похитили 16 миллионов рублей под предлогом обмена на доллары. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве у мужчины украли 16 миллионов рублей под предлогом их обмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно полученной агентством информации, с заявлением об обмане в ОМВД по району Хамовники обратился мужчина 1989 года рождения. По словам потерпевшего, с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником банка, и предложил обменять валюту. Злоумышленник назначил гражданину встречу в банковском учреждении на Зубовском бульваре.

«В комнате для переговоров в отделении банка потерпевший отдал 16 миллионов рублей неизвестному и ожидал получения долларов. Однако мошенник не вернулся. Он скрылся с денежными средствами в неизвестном направлении», — процитировало агентство свой источник.

Как уточнил потерпевший, украденные деньги являлись накоплениями его родителей, которые те передали ему для личного пользования. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пенсионеры вложили деньги в финансовую пирамиду и потеряли 100 миллионов рублей.

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