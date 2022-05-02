В Москве у мужчины украли 16 миллионов рублей под предлогом их обмена

В Москве у мужчины похитили 16 миллионов рублей под предлогом обмена на доллары. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Согласно полученной агентством информации, с заявлением об обмане в ОМВД по району Хамовники обратился мужчина 1989 года рождения. По словам потерпевшего, с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником банка, и предложил обменять валюту. Злоумышленник назначил гражданину встречу в банковском учреждении на Зубовском бульваре.

«В комнате для переговоров в отделении банка потерпевший отдал 16 миллионов рублей неизвестному и ожидал получения долларов. Однако мошенник не вернулся. Он скрылся с денежными средствами в неизвестном направлении», — процитировало агентство свой источник.

Как уточнил потерпевший, украденные деньги являлись накоплениями его родителей, которые те передали ему для личного пользования. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.