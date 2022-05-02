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37 минут назад

В Тирасполе в мусорном контейнере нашли часть минометной мины

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Пакет с хвостовой частью минометной мины обнаружили в мусорном контейнере в Тирасполе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Министерства внутренних дел Приднестровья.

В Тирасполе в мусорном контейнере нашли часть минометной мины
Фото: ИА «Новости Приднестровья»ИА «Новости Приднестровья»

В связи с данной находкой жильцов прилегающих домов в экстренном порядке эвакуировали.

«Работник Спецавтохозяйства Тирасполя в понедельник [2 мая] обнаружил в мусорном контейнере пакет с хвостовой частью минометной мины», — уточнили представители ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и провели эвакуацию жильцов. Параллельно с этим взрывотехники начали обследовать найденную часть минометной мины. Вскоре было установлено, что фрагмент мины не является опасным. Позднее эвакуированным разрешили вернуть в свое жилье.

Ранее глава МИД Приднестровья Витай Игнатьев заявлял, что теракты в регионе устроили для провоцирования паники у населения. По его словам, Тирасполь делает все от него зависящее, чтобы избежать обострения и напряженности.

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