В Тирасполе в мусорном контейнере нашли часть минометной мины

Пакет с хвостовой частью минометной мины обнаружили в мусорном контейнере в Тирасполе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Министерства внутренних дел Приднестровья.

Фото: ИА «Новости Приднестровья» ИА «Новости Приднестровья»

В связи с данной находкой жильцов прилегающих домов в экстренном порядке эвакуировали.

«Работник Спецавтохозяйства Тирасполя в понедельник [2 мая] обнаружил в мусорном контейнере пакет с хвостовой частью минометной мины», — уточнили представители ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и провели эвакуацию жильцов. Параллельно с этим взрывотехники начали обследовать найденную часть минометной мины. Вскоре было установлено, что фрагмент мины не является опасным. Позднее эвакуированным разрешили вернуть в свое жилье.