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21 минуту назад

При пожаре на Пермском пороховом заводе погибли два человека

ТАСС

В результате пожара на территории Пермского порохового завода погибли два человека, один пострадал. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Государственной инспекции труда в Пермском крае.

В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли два человека
Фото: мчс россиимчс россии

ЧП произошло вечером 1 мая, на производственном участке произошло возгорание продукции.

"В результате происшествия пострадали три работника, из них один погиб на месте, двое доставлены в больницу. В последующем еще один работник скончался в больнице", - отмечается в сообщении.

Комиссия по расследованию устанавливает причины произошедшего.

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