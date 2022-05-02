В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли два человека

В результате пожара на территории Пермского порохового завода погибли два человека, один пострадал. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Государственной инспекции труда в Пермском крае.
ЧП произошло вечером 1 мая, на производственном участке произошло возгорание продукции.
"В результате происшествия пострадали три работника, из них один погиб на месте, двое доставлены в больницу. В последующем еще один работник скончался в больнице", - отмечается в сообщении.
Комиссия по расследованию устанавливает причины произошедшего.