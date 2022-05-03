Двух братьев застрелили в Ингушетии

В Ингушетии были убиты два брата. Преступление произошло в Сунженском районе, пишет РЕН со ссылкой управление Следственного комитета по республике.

Вечером 30 апреля вблизи русла реки Асса были найдены тела 35-летнего и 36-летнего мужчин. Это произошло на окраине сельского поселения Мужичи. У убитых огнестрельные ранения в области головы и туловища. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 5,45 мм, а также автомобили марки "УАЗ" и "Нива". Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух или более лиц.