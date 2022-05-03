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1 час назад

Двух братьев застрелили в Ингушетии

Газета.Ruиещё 2

В Ингушетии были убиты два брата. Преступление произошло в Сунженском районе, пишет РЕН со ссылкой управление Следственного комитета по республике.

Двух братьев застрелили в Ингушетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 30 апреля вблизи русла реки Асса были найдены тела 35-летнего и 36-летнего мужчин. Это произошло на окраине сельского поселения Мужичи. У убитых огнестрельные ранения в области головы и туловища. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 5,45 мм, а также автомобили марки "УАЗ" и "Нива". Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух или более лиц.

Главными подозреваемыми являются, трое односельчан погибших. Полицейские пытаются выяснить местонахождение подозреваемых. Прокуратура Ингушетии заявила, что расследование поставлено на контроль.

Ранее сообщалось, что под Иркутском суд вынес приговор мужчине, который убил двух человек и похитил ребенка.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Следственный комитет,
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