Двух братьев застрелили в Ингушетии

В Ингушетии были убиты два брата. Преступление произошло в Сунженском районе, пишет РЕН со ссылкой управление Следственного комитета по республике.
Вечером 30 апреля вблизи русла реки Асса были найдены тела 35-летнего и 36-летнего мужчин. Это произошло на окраине сельского поселения Мужичи. У убитых огнестрельные ранения в области головы и туловища. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 5,45 мм, а также автомобили марки "УАЗ" и "Нива". Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух или более лиц.
Главными подозреваемыми являются, трое односельчан погибших. Полицейские пытаются выяснить местонахождение подозреваемых. Прокуратура Ингушетии заявила, что расследование поставлено на контроль.
Ранее сообщалось, что под Иркутском суд вынес приговор мужчине, который убил двух человек и похитил ребенка.