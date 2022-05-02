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45 минут назад

Обнаженный мужчина нырнул в Москву-реку и попал на видео

Мослента

Обнаженный мужчина нырнул в Москву-реку и попал на видео. Ролик с купальщиком выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».

На кадрах видно, что россиянина пришлось доставать из воды спасателям. Источник уточнил, что инцидент произошел в Басманном районе. «Душа, конечно, просит курорта, но в Москве-реке вода сейчас всего 6,5 градусов», — отметила администрация сообщества.

Видео с ныряльщиком вызвало бурный отклик в сети. Ролик получил более 130 реакций, большинство из которых — удивленные.

Ранее другой россиянин открыл купальный сезон в подмосковном Одинцове и попал на видео. Мужчина в плавках запрыгнул в городской пруд, не предназначенный для купания.

Происшествия,Видео,
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