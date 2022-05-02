Разборки в столичном метро попали на видео

В один из моментов словесная перепалка чуть не переросла в драку — один из мужчин встал и попытался напасть на другого. Сидящие рядом люди поспешили встать со своих мест. По сообщению автора видео, успокоила конфликтующих женщина. После этого оба мужчины вышли из вагона.