Разборки в столичном метро попали на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».
Уточняется, что инцидент произошел в электропоезде, следовавшем по Таганско-Краснопресненской линии в направлении станции «Выхино». Двое пассажиров, сидящих напротив друг друга, повздорили.
В один из моментов словесная перепалка чуть не переросла в драку — один из мужчин встал и попытался напасть на другого. Сидящие рядом люди поспешили встать со своих мест. По сообщению автора видео, успокоила конфликтующих женщина. После этого оба мужчины вышли из вагона.
Ранее полицейские задержали трех человек, устроивших массовую драку в вагоне поезда московского метро.