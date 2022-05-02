Российский подросток изнасиловал шестилетнего брата

В городе Качканар Свердловской области женщина обратилась в полицию и написала заявление на своего старшего сына. Он изнасиловал шестилетнего брата, сообщает «Московский комсомолец».

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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Как рассказал источник издания, 15-летний подросток уже дал признательные показания.

В июле 2021 года в Кунгурском районе молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которую подвозил на мопеде в соседний населенный пункт.