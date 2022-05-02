В Венесуэле заключенные устроили бунт

В Венесуэле в штате Карабобо заключенные координационного центра полиции устроили бунт и захватили в заложники трех охранников, сообщает РИА Новости.
Они требуют расселения переполненных камер. Как сообщила прокуратура страны, инцидент завершен и более 50 человек были переведены в соседнюю тюрьму.
«Сотрудники прокуратуры №14 и 28 Карабобо по правам человека прибыли в координационный центр Боливарианской национальной полиции Лос-Гуайос для пресечения беспорядков. Им удалось освободить трех заложников и организовать перевод 53 заключенных в судебную тюрьму Токуито», — заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на членов семей, причиной бунта стало нарушение прав заключенных и содержание в переполненных камерах.
Трое охранников, освобожденных из плена, находятся в тяжелом состоянии — одному диагностировали перелом черепа, другой лишился уха.