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42 минуты назад

В Венесуэле заключенные устроили бунт

Елена Прошина

В Венесуэле в штате Карабобо заключенные координационного центра полиции устроили бунт и захватили в заложники трех охранников, сообщает РИА Новости.

В Венесуэле заключенные устроили бунт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они требуют расселения переполненных камер. Как сообщила прокуратура страны, инцидент завершен и более 50 человек были переведены в соседнюю тюрьму.

«Сотрудники прокуратуры №14 и 28 Карабобо по правам человека прибыли в координационный центр Боливарианской национальной полиции Лос-Гуайос для пресечения беспорядков. Им удалось освободить трех заложников и организовать перевод 53 заключенных в судебную тюрьму Токуито», — заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на членов семей, причиной бунта стало нарушение прав заключенных и содержание в переполненных камерах.

Трое охранников, освобожденных из плена, находятся в тяжелом состоянии — одному диагностировали перелом черепа, другой лишился уха.

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