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33 минуты назад

При стрельбе возле школы в Вирджинии пострадали несколько человек

ТАСС

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле школьного стадиона в американском городе Манассас (штат Вирджиния). Об этом в воскресенье сообщила телекомпания ABC.

При стрельбе возле школы в Вирджинии пострадали несколько человек
Фото: EPAEPA

По данным полиции округа Принс-Уильям, пострадавшие доставлены в больницы, сведения об их возрасте и состоянии здоровья не разглашаются. Известно, что в момент стрельбы на территории стадиона проходил футбольный матч. Полиция изучает обстоятельства произошедшего. Стрелявший пока не был задержан.

Как отмечает ABC, это уже третий подобный случай стрельбы в США за последнюю неделю. 28 апреля рядом со школьным стадионом в Чикаго (штат Иллинойс), где проходил бейсбольный матч, прозвучало около двух десятков выстрелов, однако никто не пострадал. Другой эпизод со стрельбой произошел 25 апреля в Норт-Чарлстоне (штат Южная Каролина) также во время бейсбольного матча.

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