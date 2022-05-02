Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о «двух сильных разрывах».
«Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», - сообщил глава региона.
Он пообещал уточнить остальную информацию утром.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — возник пожар на территории объекта Министерства обороны.