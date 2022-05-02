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1 час назад

Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о «двух сильных разрывах».

Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», - сообщил глава региона.

Он пообещал уточнить остальную информацию утром.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — возник пожар на территории объекта Министерства обороны.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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