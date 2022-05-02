В Берлине полиция арестовала 37 человек на первомайской демонстрации

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ арестовали 37 человек во время традиционной первомайской демонстрации представителей левацких организаций в Берлине. Об этом в воскресенье сообщила городская полиция на своей странице в Twitter.

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"По предварительным данным, в настоящее время задержаны 37 человек, в том числе лица, которые умышленно забрасывали бутылками сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении. При этом в нем отмечается, что это была "самая мирная первомайская демонстрация в Берлине за последние десятилетия".

В воскресенье в 18:00 (19:00 мск) в Берлине началась традиционная первомайская демонстрация представителей левацких организаций, которая, как правило, заканчивается беспорядками и столкновениями с полицией. По оценкам правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие 14 тыс. человек. Первоначально организаторы говорили о 20 тыс. участников. Крупных беспорядков зафиксировано не было. Тем не менее время от времени происходили столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции.