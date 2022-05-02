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1 час назад

В Берлине полиция арестовала 37 человек на первомайской демонстрации

ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ арестовали 37 человек во время традиционной первомайской демонстрации представителей левацких организаций в Берлине. Об этом в воскресенье сообщила городская полиция на своей странице в Twitter.

В Берлине полиция арестовала 37 человек на первомайской демонстрации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, в настоящее время задержаны 37 человек, в том числе лица, которые умышленно забрасывали бутылками сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении. При этом в нем отмечается, что это была "самая мирная первомайская демонстрация в Берлине за последние десятилетия".

В воскресенье в 18:00 (19:00 мск) в Берлине началась традиционная первомайская демонстрация представителей левацких организаций, которая, как правило, заканчивается беспорядками и столкновениями с полицией. По оценкам правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие 14 тыс. человек. Первоначально организаторы говорили о 20 тыс. участников. Крупных беспорядков зафиксировано не было. Тем не менее время от времени происходили столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции.

В одном из районов Берлина - Кройцберге - стражи порядка были вынуждены применить перцовый газ. Сами организаторы демонстрации раскритиковали действия полиции, утверждая, что правоохранительные органы намеренно стремились к эскалации. Всего для обеспечения безопасности во время проведения демонстрации в Берлине было задействовано 5,5 тыс. сотрудников полиции.

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