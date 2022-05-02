Нефтеперерабатывающий завод в Ираке подвергся ракетному обстрелу

Город Эрбиль на севере Ирака подвергся ракетным ударам, объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод. Об этом со ссылкой на службу безопасности страны сообщает телеканал Alsumaria. Отмечается, что в результате в топливных хранилищах вспыхнул сильный пожар.

Фото: depositphotos/barselona_dreams depositphotos/barselona_dreams

"Еще одна ракета попала во внешнее ограждение нефтеперерабатывающего завода", – говорится в сообщении.

По данным иракских силовых структур, пожарным удалось взять ситуацию под контроль. По предварительным данным, жертв нет. В сентябре этого года вблизи международного аэропорта Эрбиля упали по меньшей мере три ракеты. Очевидцы слышали шесть взрывов.

До этого ракетному удару подверглась военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены военные коалиции США. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня типа "Катюша".