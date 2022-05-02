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1 час назад

Нефтеперерабатывающий завод в Ираке подвергся ракетному обстрелу – СМИ

Москва24иещё 2

Город Эрбиль на севере Ирака подвергся ракетным ударам, объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод. Об этом со ссылкой на службу безопасности страны сообщает телеканал Alsumaria. Отмечается, что в результате в топливных хранилищах вспыхнул сильный пожар.

Нефтеперерабатывающий завод в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Фото: depositphotos/barselona_dreamsdepositphotos/barselona_dreams

"Еще одна ракета попала во внешнее ограждение нефтеперерабатывающего завода", – говорится в сообщении.

По данным иракских силовых структур, пожарным удалось взять ситуацию под контроль. По предварительным данным, жертв нет. В сентябре этого года вблизи международного аэропорта Эрбиля упали по меньшей мере три ракеты. Очевидцы слышали шесть взрывов.

До этого ракетному удару подверглась военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены военные коалиции США. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня типа "Катюша".

Ранения получили по меньшей мере трое иракцев, также базе нанесен материальный урон. Всего было выпущено восемь ракет. При этом на территории самой базы разорвалась только половина.

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