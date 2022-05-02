Семь человек спасены в Китае из-под обломков рухнувшего дома

В китайском городе Чанша (провинция Хунань) продолжаются спасательные работы на месте обрушения восьмиэтажного здания. Из-под обломков спасены еще два человека, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Всего с начала спасательных работы спасены семь человек.

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По данным спасателей, обрушение произошло в пятницу 29 апреля. Под завалами могут оставаться более 20 человек.