Семь человек спасены в Китае из-под обломков рухнувшего дома

В китайском городе Чанша (провинция Хунань) продолжаются спасательные работы на месте обрушения восьмиэтажного здания. Из-под обломков спасены еще два человека, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Всего с начала спасательных работы спасены семь человек.
По данным спасателей, обрушение произошло в пятницу 29 апреля. Под завалами могут оставаться более 20 человек.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за самовольной перепланировки здания, которое изначально было шестиэтажным, а затем были достроены ее два этажа. По делу задержаны девять человек.