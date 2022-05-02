Губернатор Белгородской области объяснил ночные взрывы

"Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции".

В ночь на 2 мая Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде были слышны звуки двух сильных взрывов, он отметил, что, по информации оперативного штаба, разрушений и пострадавших нет. В социальных сетях были опубликованы кадры со вспышками в небе.