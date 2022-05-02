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43 минуты назад

Белгородский губернатор объяснил ночные звуки взрывов боевыми задачами российской авиации

ТАССиещё 1

Ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, авиация России выполняла боевые задачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области объяснил ночные взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции".

Он отметил, что безопасности жителей области ничего не угрожало.

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В ночь на 2 мая Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде были слышны звуки двух сильных взрывов, он отметил, что, по информации оперативного штаба, разрушений и пострадавших нет. В социальных сетях были опубликованы кадры со вспышками в небе.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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