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57 минут назад

Раскрыты последствия пожара на объекте Минобороны под Белгородом

Майк Габриелян

Раскрыты последствия пожара на объекте Минобороны в Белгородской области. О деталях рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Раскрыты последствия пожара на объекте Минобороны под Белгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семь домов повреждено с различной степенью разрушений», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что власти максимально быстро приступят к их восстановлению. Для этого имеются все средства. Завтра губернатор области с рабочей группой приедет на место для «оценки ущерба и проведения соответствующих замеров» строительными бригадами.

Появились фото с места диверсии в Курской области

Сейчас жители хутора находятся в безопасности. пожар локализован.

Ранее Гладков сообщил, что на границе трёх муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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