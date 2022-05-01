Раскрыты последствия пожара на объекте Минобороны под Белгородом

«Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семь домов повреждено с различной степенью разрушений», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что власти максимально быстро приступят к их восстановлению. Для этого имеются все средства. Завтра губернатор области с рабочей группой приедет на место для «оценки ущерба и проведения соответствующих замеров» строительными бригадами.