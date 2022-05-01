В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
6 минут назад

Появились фото с места диверсии в Курской области

Илья Родин

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал фотографии железнодорожного моста, на котором сегодня произошла диверсия.

Появились фото с места диверсии в Курской области
Фото: телеграм-канал Романа Старовойтателеграм-канал Романа Старовойта

«Пока на мосту работает следственная группа, но специалисты железной дороги уже выехали на место и готовы приступить к восстановительным работам. Хотя это ветка для маневровых работ, важно ее отремонтировать как можно скорее», - подчеркнул глава региона.

Ранее Старовойт сообщил, что «частичное обрушение» моста произошло в результате диверсии. Он отметил, пишет ТАСС, что «заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно».

Губернатор Курской области назвал причину обрушения железнодорожного моста

В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что инцидент не повлиял на движение поездов.

«Сегодня в 11:10 обнаружено повреждение железнодорожного моста на неэлектрифицированном участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области, который используется только для маневровой работы. По предварительной информации, пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла», - говорится в заявлении.

Происшествия,Роман Старовойт,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители