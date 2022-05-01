Появились фото с места диверсии в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал фотографии железнодорожного моста, на котором сегодня произошла диверсия.
«Пока на мосту работает следственная группа, но специалисты железной дороги уже выехали на место и готовы приступить к восстановительным работам. Хотя это ветка для маневровых работ, важно ее отремонтировать как можно скорее», - подчеркнул глава региона.
Ранее Старовойт сообщил, что «частичное обрушение» моста произошло в результате диверсии. Он отметил, пишет ТАСС, что «заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно».
В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что инцидент не повлиял на движение поездов.
«Сегодня в 11:10 обнаружено повреждение железнодорожного моста на неэлектрифицированном участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области, который используется только для маневровой работы. По предварительной информации, пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла», - говорится в заявлении.