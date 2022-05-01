Задержанный выпал из окна отдела полиции в Москве

В Москве задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна отдела полиции. Об инциденте сообщают «Известия» .

По предварительным данным, мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, его нашли под окнами здания. Telegram-канал 112 отмечает что он остался жив, его осматривают медики. По неподтвержденным данным его зовут Мухамед Карачаев. Оставшись в какой-то момент без присмотра, он решился бежать, выбрав опасный способ. Информации о его состоянии пока нет.