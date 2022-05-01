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45 минут назад

Задержанный выпал из окна отдела полиции в Москве

Майк Габриелян

В Москве задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна отдела полиции. Об инциденте сообщают «Известия».

Задержанный выпал из окна отдела полиции в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, его нашли под окнами здания. Telegram-канал 112 отмечает что он остался жив, его осматривают медики. По неподтвержденным данным его зовут Мухамед Карачаев. Оставшись в какой-то момент без присмотра, он решился бежать, выбрав опасный способ. Информации о его состоянии пока нет.

Похожий случай произошел в конце 2020 года. Находившийся в федеральном розыске за разбой мужчина выпрыгнул из окна при попытке задержания сотрудниками полиции. Позднее он скончался в реанимации.

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