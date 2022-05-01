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44 минуты назад

На объекте Минобороны под Белгородом вспыхнул пожар

Илья Родин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что на территории объекта Минобороны РФ, расположенного на границе трех муниципалитетов региона, вспыхнул пожар. Об этом пишет ТАСС.

На объекте Минобороны под Белгородом вспыхнул пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ», - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что все службы оперативно прибыли на место происшествия, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», - уточнил Гладков.

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Отмечается, что на юге Белгородской области два района граничат с Харьковской областью Украины.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил ранее, что в регионе произошло частичное обрушение железнодорожного моста.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,Минобороны России,
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