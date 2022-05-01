На объекте Минобороны под Белгородом вспыхнул пожар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что на территории объекта Минобороны РФ, расположенного на границе трех муниципалитетов региона, вспыхнул пожар. Об этом пишет ТАСС.

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«На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ», - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что все службы оперативно прибыли на место происшествия, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», - уточнил Гладков.

Отмечается, что на юге Белгородской области два района граничат с Харьковской областью Украины.