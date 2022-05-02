Задержанный выпрыгнул с четвертого этажа, пытаясь сбежать

Подозреваемый в грабеже выпрыгнул из окна четвертого этажа отдела полиции в центре Москвы, пытаясь сбежать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"1 мая в ОМВД России по Пресненскому району был доставлен гражданин 1996 года рождения, подозреваемый в совершении грабежа. Во время следования по коридору четвертого этажа злоумышленник попытался скрыться, выпрыгнув из окна", - сообщили в полиции.
С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали. Проводится служебная проверка. По результатам примут решение в установленном законом порядке.