Задержанный выпрыгнул с четвертого этажа, пытаясь сбежать

"1 мая в ОМВД России по Пресненскому району был доставлен гражданин 1996 года рождения, подозреваемый в совершении грабежа. Во время следования по коридору четвертого этажа злоумышленник попытался скрыться, выпрыгнув из окна", - сообщили в полиции.