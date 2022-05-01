Два священника попали в авиакатастрофу под Красноярском

На борту разбившегося в Манском районе Красноярского края легкомоторного самолета находились два священнослужителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Два священнослужителя Красноярской епархии. Один погиб, второго будем вывозить санавиацией. Настоятель церкви в Красноярске с дьяконом», - отметил источник.
Telegram-канал SHOT рассказал, что за штурвалом самолета был 52-летний священник Юрий Гетман. При крушении ему удалось выжить, с множественными переломами летчика доставили в больницу. Помощник пилота диакон Михаил погиб.
По данным канала, священники «давно увлекались полетами, летали часто». Но сегодняшний вылет не согласовали с соответствующими службами, осуществляли без диспетчерского сопровождения.
Ранее сообщалось, что в районе Нарвы в Красноярском крае потерпел крушение легкомоторный самолет. Погиб один человек.