Два священника попали в авиакатастрофу под Красноярском

На борту разбившегося в Манском районе Красноярского края легкомоторного самолета находились два священнослужителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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«Два священнослужителя Красноярской епархии. Один погиб, второго будем вывозить санавиацией. Настоятель церкви в Красноярске с дьяконом», - отметил источник.

Telegram-канал SHOT рассказал, что за штурвалом самолета был 52-летний священник Юрий Гетман. При крушении ему удалось выжить, с множественными переломами летчика доставили в больницу. Помощник пилота диакон Михаил погиб.

По данным канала, священники «давно увлекались полетами, летали часто». Но сегодняшний вылет не согласовали с соответствующими службами, осуществляли без диспетчерского сопровождения.