Легкомоторный самолет разбился под Красноярском

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Красноярском крае. Погиб один человек. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Самолет упал вблизи поселка Нарва в Манском районе.

«В районе Нарвы, карьеры. Десять километров от Нарвы на восток. Вроде один погибший», - рассказал источник.

Информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете. Подробности и причины ЧП пока не сообщаются.