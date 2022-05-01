Легкомоторный самолет разбился под Красноярском

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Красноярском крае. Погиб один человек. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет упал вблизи поселка Нарва в Манском районе.
«В районе Нарвы, карьеры. Десять километров от Нарвы на восток. Вроде один погибший», - рассказал источник.
Информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете. Подробности и причины ЧП пока не сообщаются.
Ранее стало известно о жесткой посадке пожарного вертолета Ми-8. Он возвращался после тушения пожара в районе села Маклакан. Посадка произошла на аэродроме города Могоча. Вертолет ударился о землю и загорелся. На борту были 15 человек, один погиб, несколько получили травмы.