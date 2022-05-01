В московском метро произошла массовая драка

Полицейские задержали трех человек, устроивших массовую драку в вагоне поезда московского метро. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

Информация о конфликте поступила в 12:40. Между пассажирами вагона, следовавшего по Сокольнической линии, возник конфликт. По данным ведомства, причиной конфликта стало агрессивное поведение одного из пассажиров, который в ответ на сделанное ему замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте стал вести себя неадекватно. В ходе выяснения отношений между тремя участниками конфликта завязалась драка, рассказал собеседник агентства.