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10 минут назад

В московском метро произошла массовая драка

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Полицейские задержали трех человек, устроивших массовую драку в вагоне поезда московского метро. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

В московском метро произошла массовая драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о конфликте поступила в 12:40. Между пассажирами вагона, следовавшего по Сокольнической линии, возник конфликт. По данным ведомства, причиной конфликта стало агрессивное поведение одного из пассажиров, который в ответ на сделанное ему замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте стал вести себя неадекватно. В ходе выяснения отношений между тремя участниками конфликта завязалась драка, рассказал собеседник агентства.

В результате правоохранители задержали участников потасовки. Ими оказались: 34-летний житель Москвы, 31-летий житель Красноярска и 28-летний уроженец Саратова. Нарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Ранее в центре Москвы произошла массовая драка из-за нехватки свободных мест в баре.

Происшествия,МВД России,
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