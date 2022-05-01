В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что в регионе произошло частичное обрушение железнодорожного моста. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул также, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Старовойт уточнил, что погибших и пострадавших нет, «здоровью местных жителей ничего не угрожает».