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17 минут назад

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Илья Родин

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что в регионе произошло частичное обрушение железнодорожного моста. Об этом пишет «Интерфакс».

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул также, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Старовойт уточнил, что погибших и пострадавших нет, «здоровью местных жителей ничего не угрожает».

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Отмечается, что Суджанский район, в котором произошло ЧП, находится на юго-западе области и граничит на юге с Украиной. До 11 мая в регионе действует высокий уровень террористической опасности, введенный 11 апреля.

Происшествия,Роман Старовойт,
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