Последствия массовой аварии на КАД в Петербурге показали на видео

В воскресенье утром в Московском районе произошла авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Инцидент произошел около 10 утра на 68-м километре внешнего кольца КАД, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

У развязки с Пулковским шоссе столкнулись два автомобиля. Когда участники ДТП были на проезжей части, в них врезалась третья машина. В результате они заняли три полосы внешнего кольца.