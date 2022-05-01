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6 минут назад

Последствия массовой аварии на КАД в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

В воскресенье утром в Московском районе произошла авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Инцидент произошел около 10 утра на 68-м километре внешнего кольца КАД, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

У развязки с Пулковским шоссе столкнулись два автомобиля. Когда участники ДТП были на проезжей части, в них врезалась третья машина. В результате они заняли три полосы внешнего кольца.

На место происшествия были направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, а также врачи скорой помощи. Состояние пострадавших уточняется.

Происшествия,Видео,
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