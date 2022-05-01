В горах Сочи трагически погиб гендиректор курорта «Красная поляна»

Гендиректор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский сорвался со скалы и погиб. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Фото: ТК Baza ТК Baza

Отмечается, что во время туристического похода к Ачипсинской крепости Круковский сорвался со скалы и разбился. Спасти гендиректора не удалось, он скончался на месте.

Пресс-служба курорта «Красная Поляна» подтвердила эту информацию, уточнили в ТАСС.

«Трагически погиб генеральный директор курорта "Красная Поляна" Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них. Трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости, в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Агентство напомнило, что Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года. Он занимался различными проектами, направленными на развитие «Красной Поляны». В частности занимался созданием экокурорта «Лагонаки» и строительством канатной дороги на гору Ахун.

Издание Bfm.ru добавило, что гендиректор считался одним из лучших топ-менеджеров России. Он закончил с отличием Московский институт экономики политики и права, а также Лондонскую бизнес-школу. Среди его заслуг - покорение Килиманджаро и Эльбруса.