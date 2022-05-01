Погоня медведя за супружеской парой  попала на видео

В США медведь погнался за супружеской парой и их собакой по улице города и попал на видео. Об этом сообщает WKMG-TV.

Мужчина попытался отпугнуть медведя громкими криками, но на хищника это не подействовало, и он продолжал бежать на супругов. Джейсон и Рэйчел вместе с собакой бросились к дому, а медведь пустился в погоню за ними. Американцы со своим питомцем успели заскочить в дверь за несколько секунд до того, как медведь достиг крыльца. Обнаружив, что у люди скрылись, животное ушло.